ÖSYM, 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak YKS 2019 sınavı öncesi, adaylara son başvuru tarihiyle ilgili hatırlatma yaptı.
Adaylar, 12 Şubat 2019'da başlayan YKS 2019 başvurularını 6 Mart 2019 saat 23.59'a kadar internet üzerinden yapabilecek.
ntv.com.trEğitim
ÖSYM, 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak YKS 2019 sınavı öncesi, adaylara son başvuru tarihiyle ilgili hatırlatma yaptı.
Adaylar, 12 Şubat 2019'da başlayan YKS 2019 başvurularını 6 Mart 2019 saat 23.59'a kadar internet üzerinden yapabilecek.