ÖSYM’den bu yıl okul birincisi olan adaylara uyarı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden (ÖSYM) bu yıl okul birincisi olan adaylara yönelik bir uyarı geldi. Merkezden yapılan açıklamada, yerleştirme işlemlerinde kullanılmak üzere okul birinciliği bilgisinde eksiklik vey ahata olan adayların düzeltme işlemlerini 23 Temmuz’a kadar tamamlaması istendi.

ÖSYM’den bu yıl okul birincisi olan adaylara uyarı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (2024-YKS) yerleştirme işlemlerinde kullanılmak üzere 2023-2024 öğretim yılında okul birinciliği bilgisinde eksik veya hata olan adayların 23 Temmuz’a kadar düzeltme işlemlerini tamamlayabileceğini bildirdi.

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ortaöğretim kurumlarının 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı okul birinciliği bilgisi, 2024-YKS yerleştirme işlemlerinde kullanılmak üzere 11 Temmuz'da e-Okul sisteminden elektronik ortamda alınarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne aktarıldı.

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Bu yılki öğretim döneminde okul birincisi olan adayların bilgilerini, 23 Temmuz’a kadar "https://ais.osym.gov.tr" adresinden kontrol etmeleri, okul birinciliği bilgisinde eksiklik veya hata olan adayların e-Okul sisteminden gereken düzeltmeleri yapmaları gerekiyor.

Bu süre tamamlandıktan sonra okul birinciliği bilgisinde düzeltme veya değişiklik yapılamayacak.

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