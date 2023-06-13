ÖSYM'den depremzede aday açıklaması

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek depremzede adayların ulaşım ve barınma desteği başvuru süresi 15 Haziran'a kadar uzatıldı.

ÖSYM'den depremzede aday açıklaması
YKS'ye başvuran en genç aday 15, en yaşlısı 89 yaşında

YKS'ye başvuran en genç aday 15, en yaşlısı 89 yaşında

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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 17-18 Haziran'da yapılacak olan YKS sınavına ilişkin açıklama yaptı.

17-18 Haziran'da yapılacak YKS Sınavı'na ikamet ettiği şehir dışında girecek depremzedelere yapılacak ulaşım ve barınma desteği başvuru süresi uzaltıldı.

Adaylar başvurularını, 15 Haziran Perşembe mesai bitimine kadar yapılabilecek.

Destekten yararlanmak isteyen adaylar başvurularını, kimlik kartı, sınav giriş belgesi ve ikamet belgesi ile valilik ve kaymakamlıklara şahsen yapacak..

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