ÖSYM'den e -TEP deneme sınavı başvuru duyurusu: e -TEP nedir?

ÖSYM E-TEP Deneme Sınavı başvurularının alınmasına yönelik duyuru paylaştı. Toplam 165 dakika sürecek olan sınava başvurular, 10-13 Mart tarihlerinde https://ais.osym.gov.tr adresinden alınacak. Yapılan açıklamada; "İngilizce dört temel dil becerisini (okuma, dinleme, konuşma, yazma) ölçmeyi hedefleyen e-TEP (electronic Test of English Proficiency) sınavının deneme uygulaması için başvuru süreci başlamıştır. Bu deneme sınavı, adayların gerçek sınav koşullarını deneyimlemeleri ve geri bildirimde bulunmaları amacıyla düzenlenmektedir. Sınava sınırlı sayıda başvuru alınacak, adaylara geçerliliği olmayan bir sonuç belgesi verilecektir." denildi.

E-TEP NEDİR?



E-TEP (English Test for Educational Purposes), genellikle üniversiteler ve akademik kurumlar tarafından uygulanan bir İngilizce yeterlilik sınavıdır. Bu sınav, öğrencilerin akademik ortamlarda İngilizceyi ne kadar etkili kullanabildiklerini ölçmek amacıyla tasarlanır. Özellikle hazırlık atlama sınavı ya da dil yeterlilik sınavı olarak kullanılır.