ÖSYM'den KPSS'de 'aynı sorular soruldu' iddiasına yanıt

SON DAKİKA HABERİ: ÖSYM, 2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı'nın güvenli bir şekilde gerçekleştiğini vurgulayarak, ''Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu anlaşılmıştır'' açıklamasında bulundu.

Haberler 02.08.2022 - 15:51

ÖSYM'den KPSS'de 'aynı sorular soruldu' iddiasına yanıt

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2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndaki (KPSS) bazı soruların, daha önce bir yayınevinin deneme sınavında yer aldığı iddiaları üzerine bir açıklama yaptı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) pazar günü yapılan 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Bilimleri Sınavı'na ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu bildirildi.

''İDDİALAR ASILSIZ''

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri sınavlarının 31 Temmuz Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumlarında güvenli bir biçimde gerçekleştirildiği belirtilerek, "Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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