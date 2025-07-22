ÖSYM'den okul birincilerine önemli uyarı: Son gün yarın

ÖSYM, üniversite sınavına giren okul birincilerine önemli bir hatırlatmada bulundu. Öğrencilerden hatalı ya da eksik bilgileri yarına kadar e-Okul sistemi üzerinden düzetmeleri istendi.

ÖSYM'den okul birincilerine önemli uyarı: Son gün yarın
YKS üniversite taban puanları ve başarı sıralaması 2025: YKS'de 180, 190 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puanla nereye, hangi bölüme girerim? 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları

YKS üniversite taban puanları ve başarı sıralaması 2025: YKS'de 180, 190 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puanla nereye, hangi bölüme girerim? 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2025-) katılan ve okul birinciliği bulunan adaylara, bilgilerini kontrol ederek, eksiklik veya hata olması durumunda 23 Temmuz'a kadar e-Okul sisteminden gereken düzeltmeleri yapmaları gerektiği uyarısında bulundu.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ortaöğretim kurumlarının 2024-2025 öğretim yılı okul birinciliği bilgileri, 2025- yerleştirme işlemlerinde kullanılmak üzere 17 Temmuz'da e-Okul sisteminden elektronik ortamda alınarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine aktarıldı.

Bu kapsamda, okul birincisi olan adayların bilgilerini, 23 Temmuz'a kadar "https://ais.osym.gov.tr" adresinden kontrol etmeleri, okul birinciliği bilgisinde eksiklik veya hata olan adayların e-Okul sisteminden gereken düzeltmeleri yapmaları gerekiyor.

Bu süre tamamlandıktan sonra okul birinciliği bilgisinde düzeltme veya değişiklik yapılamayacak.

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