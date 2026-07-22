ÖSYM'den okul birincilerine YKS uyarısı. Bugün 16.00'ya kadar düzeltilmeli

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılan ve okul birinciliği bulunan adaylara bilgilerini kontrol etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Ortaöğretim kurumlarının 2025-2026 eğitim öğretim yılı okul birinciliği bilgileri, 2026-YKS yerleştirme işlemlerinde kullanılmak üzere 16 Temmuz'da e-Okul sisteminden elektronik ortamda alınarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne aktarıldı.

Bu kapsamda, okul birincisi olan adayların bilgilerini, bugün 16.00'ya kadar "https://ais.osym.gov.tr" adresinden kontrol etmeleri, okul birinciliği bilgisinde eksiklik veya hata olan adayların e-Okul sisteminden gereken düzeltmeleri yapmaları gerekiyor.

Bu süre tamamlandıktan sonra okul birinciliği bilgisinde düzeltme veya değişiklik yapılamayacak.