ÖSYM'den son dakika duyurusu: YÖKDİL/2 soruları ve cevapları yayınlandı

Bugün gerçekleşen ve 3 saat süren Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) sınavının ardından gözler soru ve cevapların yayınlanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM, son dakika duyurusu yaparak soru ve cevapları erişime açtığını duyurdu.

YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?



ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"29 Ağustos 2021 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (2021-YÖKDİL/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının (her test için % 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 29 Ağustos 2021 tarihinde saat 15.20'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir." denildi.



Sorular ve cevapların tamamına sadece sınava katılan adaylar ÖSYM AİS sayfasından ulaşabilecekler. Soruların yüzde 10'luk kısmı ise herkese açık olarak yayınlanacak.



YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

