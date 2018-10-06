Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018-2019 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, yabancı dil eğitimi konusunda merkezi bir standart oluşturulmasının önemini vurgulamış, bu amaçla üniversitelerin yabancı dil muafiyet ve yeterlilik sınavlarının "ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılabileceğini" ifade etmişti.



ÖSYM, Erdoğan'ın açıklamasının ardından üniversitelerin yabancı dil muafiyet ve yeterlilik sınavlarının merkezi olarak yapılabilmesi yönünde ön çalışma başlattı. ÖSYM'nin "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile koordineli çalışarak gerekli tüm hazırlıkları en kısa sürede başlatacağı" belirtildi.



ÖSYM yetkilileri, yabancı dil alanlarında 12'si e-Sınav, 3'ü basılı sınav olmak üzere, 25 farklı dilde her yıl 200 binin üzerinde adayın katıldığı toplam 15 sınavı başarıyla gerçekleştirdiklerini vurguladı.