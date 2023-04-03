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ÖSYM'den YKS açıklaması

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2023-YKS) uygulanacağı deprem bölgesindeki Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da sınav merkezi tercihi 5'e yükseltildi.

ÖSYM'den YKS açıklaması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın () sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2023 'nin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da da yapılmasına karar verildiği belirtilerek, 2 olan sınav merkezi tercihlerinin, adayların daha fazla sınav merkezi tercih edebilmelerine olanak sağlayabilmek amacıyla 5'e çıkarıldığı bildirildi.

Özellikle bölgesindeki adaylardan bu illerde sınava girmek isteyenlerin, sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecekleri ifade edilen açıklamada, " merkezi tercihlerini değiştirmek istemeyen adayların tercihlerini güncellemeleri zorunlu değil." bilgisi verildi.

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