ÖSYM'den "YKS tercih işlemleri bugün sona eriyor" uyarısı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, "Kıymetli adaylarımız, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri bugün sona eriyor." uyarısında bulundu.

ÖSYM'den "YKS tercih işlemleri bugün sona eriyor" uyarısı

tercih işlemlerinin bugün sona erdiğini hatırlattı. 

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemlerinin bugün sona ereceğini belirterek, "Kontrollerinizi yapmanızı ve işlemlerinizi tamamlamanızı hatırlatıyor, tercihlerinizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

KAYIT İŞLEMLERİ

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

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