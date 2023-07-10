Otizmli çocuklar müziğe doyacak

2021 yılından bu yana Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Konservatuarı yü-rütücülüğünde gerçekleştirilen Otizm ve Müzik Yaz Okulu’nun , katılımcı sayısı her geçen yıl daha da artıyor.



10-15 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “III. Otizm ve Müzik Yaz Okulu” bu yıl, 30 otizmli öğrenci, 30 aile, 37 gönüldaş, 37, eğitimci ve 10 uzmana ula-şılmıştır.



Yaz Okulu’na; Afyon, Ankara, Antalya, Adana, Çanakkale, İzmir, İstanbul, Ordu, Ha-tay, Eskişehir, Aydın, Manisa, Mersin, Bursa, Aksaray, Konya, Kütahya, Tekirdağ gibi birçok farklı illerinden katılım sağlanmaktadır.



“Otizm ve Müzik Yaz Okulu”; Çanakkale Valiliği, Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, ÇOMÜ Eğitim Fakültesi, ÇOMÜ Devlet Konservatuarı, Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çanakkale Müzik ve Sahne Sanatları Geliştirme Derneği, Kütahya Güzel Sanatlar Derneği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü birlikteliğiyle ve bir çok pay-daşımızın desteğiyle sürdürülmektedir.



Amacı, otizmli bireylerin ve ilgili toplulukların ihtiyaçlarını karşılamak, destek sağla-mak ve farkındalık yaratmak olan Otizm ve Müzik Yaz Okulu, ücretsiz eğitim sağlamaktadır.



Otizm ve müzik alanına uzman yetiştirmek amacıyla otizm ve müzik alanına yönelim-leri arttırmak, bu iki önemli alanın birleşiminde bilgi, deneyim ve anlayışın yayılmasına kat-kıda bulunmak en önemli amaçlarımız arasındadır.