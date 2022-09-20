Otizmli milli kayakçı Muhsin'in üniversite sevinci

18 yaşındaki Otizmli milli kayakçı ve jimnastikçi Muhsin Murat Bingül, üniversiteli olmanın sevincini yaşıyor.



Emekli memur Nesrin Kaya Bingül ile Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül çiftinin otizmli ikizlerinden Muhsin, hocaları nezaretinde hazırlandığı ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü kayak branşını kazandı.

Kayakta Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra Avrupa'da 4, dünyada ise 5'inci olmayı başaran Murat Bingül, üniversiteli olmanın mutluluğunu babası Ünal Bingül, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, fakülte hocalarıyla birlikte kutladı.

FAKÜLTENİN İLK ENGELLİ SPORCUSU



ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nin ilk engelli sporcusu olan Murat'ın başarısını kutladıklarını söyleyen Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, "Murat gibi başarılı bir kardeşimizi, sporcumuzu, gerek ulusal ve uluslararası arenada başarı kazanan kardeşimizi üniversitemize kazandırmış olmaktan çok mutluyum. Murat, hocalarımızla birlikte bu başarısını taçlandırarak, katlayarak devam edecek, üniversite kariyerine başarılar ekleyerek yoluna devam edecek" dedi.

HEDEFİM BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRMAK



Muhsin Murat Bingül ise şunları söyledi:



"Ben özel, milli sporcu Muhsin Murat Bingül'üm. Otizmliyim, 18 yaşındayım. 3 yaşımdan beri jimnastik sporu, 6 yaşımdan beri kayak sporu yapıyorum. Türkiye'mizi Zihinsel Engelliler Dünya ve Avrupa Kayak Şampiyonalarında 4 kez şerefle temsil ettim. Amacım özel sporcular kayak şampiyonasında bayrağımızı dünyada dalgalandırmak. Bunun için çok çalışıyorum.



Üniversite sınavını ve Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi yetenek sınavını kendi hakkımla üst sıralarda tamamlayarak fakülteye girmeye hak kazandım. Sayın rektörüme, tüm hocalarımıza bana gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum. Erzurumlu olmaktan gurur duyuyorum. Benim lakabım Dadaş Murat. Tüm Erzurumlu hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza biz engellilere gösterdiği sevgi ve tanıdığı yasal haklar nedeniyle şükranlarımı sunuyorum. En büyük Türkiye"

OTİZMLİ MİLLİ KAYAKÇILAR



Törene başsavcı olarak değil bir baba olarak katıldığını ifade eden Ünal Bingül ise şöyle konuştu:



"Benim 2 evladım var. Muhsin Murat, bu sene üniversite sınavına girdi bileğinin hakkıyla yazılı sınavdan geçip yetenek sınavına girmeye hak kazandı. Biz bir sevgi yuvası olan ETÜ'yü tercih ettik. Her iki yavrum da yüzde 96 oranında otizmli. Kızım Aliye Zeynep bir alt sınıfta, lise son sınıfta. Bu sene üniversite sınavına girecek. Benim yavrularım kayakta Türkiye'mizde milli olan ilk otizmli milli kayakçılar. Türkiye'mizi özel sporcular Zihinsel Engelliler Dünya Kayak Şampiyonasında temsil ediyorlar. Şanlı bayrağımız dalgalandırıyorlar. Bir otizmlinin 40-50 kapıyı geçmesi Alp disiplini gibi disipliner bir sporda başarılı olması zaten başlı başına bir mucize gerçekleştirmektir. Kayak sporu saliselerle ifade edilen bir spor."



Otizmin çok zor bir engel grubu olduğunu ifade eden Ünal Bingül, "Otizmle ilgilenen gerçek kahramanlar anne ve babalar. Ben bu tüm anne babaları yüreklerinden öpüyor, hürmetlerimi sunuyorum. Bizim Allah'a şükür imkanlarımız vardı, anne baba olarak ömrümüzü çocuklarımıza adayıp sporla rehabilite olmalarını seçtik. Ama inanın çok zor bir şey. Maddi ve manevi anlamda çok zor. Bitiyorsunuz. Müthiş bir enerji içeren insanlar oldukları için otizmliler, sporla hem topluma kazandırılıyor hem enerjilerini atıyorlar. Otizmli olan çocuklar, diğer engel grupları her şeyi yapmaya muktedirdir. Yeter ki büyük bir emek ve çaba gösterilsin. Bu çocuklara inanmak gerekiyor. Bu çocuklar normal akranlarının yanında mümkün olduğu ölçüde topluma kazandırılabilir" diye konuştu.



ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, toplantı sonunda Spor Bilimleri Fakültesi'nin yeni öğrencisi Muhsin Murat Bingül'e öğrenci belgesini verdi.