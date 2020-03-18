Oturduğunuz yerden kütüphane kütüphane gezin

Bilgiye ulaşmak internet sayesinde artık çok kolay. Ancak asıl bilgi kaynağı elbette kitaplar ve kütüphaneler. Dijital kütüphaneler işte bu iki unsuru bir araya getiriyor. Kitapları, dijital ortamın kolaylığını kullanarak okuyuculara ulaştırıyor.

Günümüzde kütüphanelerin birçoğu dijital çağa ayak uydurdu. Artık araştırma yapmak isteyenler bilgisayar başında kolayca çalışabiliyor. Türkiye’de birbirinden kaliteli içeriklere sahip onlarca dijital kütüphane bulunuyor. Corona virüs tehdidi sebebiyle evden dışarı çıkılmaması gereken şu günlerde dijital kütüphanelerden faydalanılabilir.

ATATÜRK KİTAPLIĞI



Türkiye’deki en iyi dijital kütüphanelerinden birine sahip olan Atatürk Kitaplığı, kitapseverlere ve araştırmacılara geniş bir seçenek sunuyor. Atatürk Kitaplığında zengin kitap kolekiyonunun yanında yazma eserler, yabancı dil kitaplar, süreli yayınlar ve makaleler gibi pek çok kaynağa rahatlıkla erişim sağlanabiliyor.

http://ataturkkitapligi.ibb.gov.tr/ataturkkitapligi/index.php



İSAM KÜTÜPHANESİ



İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) dijital kütüphanecilikte iyi bir seviyede bulunuyor. Gerek kitap arşivi gerekse dijital belge koleksiyonları açısından hayli zengin bir içeriğe sahip. Binlerce kitap ve tarihi belgeyle araştırmacılara büyük olanaklar sunuyor.

http://ktp.isam.org.tr



MARMARA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ



Marmara Üniversitesi dijital kütüphane çalışmaları kapsamında koleksiyonlarında bulunan nadir eserleri okuyuculara açtı. Birbirinden değerli binlerce nadir eser, el yazması ve daha niceleri dijital ortama aktarıldı. Konuya meraklı okuyucular, bu özel koleksiyonları rahatça inceleyebiliyor.

https://kutuphane.marmara.edu.tr/



MİLLİ KÜTÜPHANE



1946’dan bu yana hizmet veren Milli Kütüphane, aynı zamanda zengin içeriğe sahip dijital arşiviyle de hizmet veriyor. El yazması eserler başlığı altında yaklaşık 28 bin eserin dijital ortama aktarıldığı kütüphanede, süreli yayınlar ve kitap dışı materyaller gibi başlıklar altında farklı kaynaklara ulaşmak mümkün.



www.mkutup.gov.tr



KOÇ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ



Üniversitelerin dijital kütüphane kurma çabalarına Koç Üniversitesi iyi bir örnek teşkil ediyor. Kütüphanedeki Ankara Fotoğraf Karpostal ve Gravür Koleksiyonu, Ulla Johansen Anadolu Etnoloji Koleksiyonu, Ankara Harita ve Plan Arşivi gibi pek çok başlık altında sunulan koleksiyonlar ayrı bir öneme sahip.



https://librarydigitalcollections.ku.edu.tr



IRCICA FARABİ DİJİTAL KÜTÜPHANESİ



İslam Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezinin (IRCICA) faaliyete geçirdiği Farabi Dijital Kütüphanesinde yüzlerce kitap ve binlerce belge bulunuyor. Osmanlı dönemi basını, el yazma Kuran-ı Kerim'ler, hat eserlerin yanı sıra yine Osmanlı dönemine ait fotoğraflar ve haritalar dijital kütüphanede bulunan içerikler arasında.

http://e-library.ircica.org



SALT ARAŞTIRMA



Dijital kütüphanenin en iyi örneklerinden biri olan SALT Araştırma, 2 milyona yakın yazılı ve görsel dijital belgeyi meraklılarına sunuyor. “Sanat”, “Mimarlık ve Tasarım” ile “Kent Toplum ve Ekonomi” gibi başlıklar altında pek çok eser dijital ortamda okuyucularla buluşturuluyor.

https://archives.saltresearch.org



SAKIP SABANCI MÜZESİ



Müzenin bütün koleksiyon ve arşivlerinin dijital ortama aktarıldığı çalışma bu anlamda bir ilki de oluşturuyor. Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu, Resim Koleksiyonu, Abidin Dino Arşivi ve Emirgan Arşivi’yle birlikte 80 bine yakın görsel kullanıcıların hizmetine sunuluyor.



www.digitalssm.org



SİNEMATEK DİJİTAL SİNEMA KÜTÜPHANESİ



Sinema meraklılarının faydalanabileceği pek çok kaynak bu kütüphane sayesinde kullanıcılara ulaşıyor. Sinematek Dijital Kütüphanesinde dergiler, kitaplar, filmler, makaleler ve tezler gibi sinemaya dair her türden çalışma yer alıyor.



www.sinematek.tv



GAZETEDEN TARİHE BAKIŞ PROJESİ



İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı bünyesindeki proje kapsamında 18 bini aşkın gazete dijital ortama aktarılarak kullanıcılarla buluşturuldu. Osmanlıca, Rumca, Bulgarca, Fransızca, Almanca, İngilizce ve Türkçe gibi değişik dillerde yayınlanan gazeteler 1928-1942 yıllarına ait.



http://nek.istanbul.edu.tr