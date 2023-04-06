Özel anaokul ücretleri arttı, 350 bin liraya kadar çıkıyor

Beyzanur Özer-NTV

İstanbul'da özel anaokul fiyatları, 50 binden başlıyor 350 bin liraya kadar çıkıyor.

Veliler, artan okul ve fiyata dahil olmayan yemek ücretinden şikayetçi.

Çocuklarını özel okula gönderemeyeceklerini ifade eden veliler, telaffuz edilen rakamların çok yüksek ve ödenemeyecek durumda olduğunu söylüyor.

Okul yöneticileri, fiyat artışını her kalemde yükselen maliyetlere bağlıyor.

Özel okul sahibi Hatice Yılmaz, "Geçen sene anaokul ücretleri 45 bindi. Bu sene 70 bin liraya anaokul ücreti var. Bu rakam yemekle birlikte 100 bine ulaşıyor. Asgari ücretteki artış yüzde yüzün üzerine çıkmış durumda, yemek maliyetlerindeki artış sadece son bir yılda bile yüzde 100 yüzde 200 bulmuş durumda. Su doğalgaz giderlerimiz aynı şekilde." derken yemek gibi maliyet kalemlerini kurtaramamaktan korktuklarını ifade etti.

Yetkililere göre fiyatların daha da artmaması için devletin desteği gerekiyor.