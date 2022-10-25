Özel Eğitim Hizmetleri yönetmeliğinde değişiklik

Özel Eğitim Hizmetleri yönetmeliğinde yapılan değişiklikle evde eğitim şartları kolaylaştı.



Daha önce evde eğitim için, "en az birisi ilgili daldan olmak üzere üç uzman tabip tarafından" düzenlenmiş sağlık kurulu raporu gerekiyordu.

Yeni düzenlemeyle, artık öğrencilerin sağlık kurulu raporu alması yeterli olacak.

Okul öncesi eğitim için de düzenleme yapıldı. Velilerin talebi ve "özel eğitim değerlendirme kurulu raporu" doğrultusunda ilkokula başlamaya hazır olmadığı değerlendirilenler, okul öncesi eğitime 1 yıl daha devam edebilecek.