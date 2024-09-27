Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi (ÖGG) sınavı ne zaman?
Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi (ÖGG) sınavı ekim ayında gerçekleştirilecek. Sınav için hazırlıklarını yapan adaylar bir yandan da EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) tarafından paylaşılan takvimi inceliyor. Peki, Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi (ÖGG) sınavı ne zaman yapılacak?
Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi (ÖGG) sınav tarihi belli oldu. EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) yayımladığı takvimle tüm ÖGG sınavlarının tarihlerine dair bilgilendirmede bulunmuştu. ÖGG sınavlarının son ikisinden biri Ekim ayında diğeri ise aralık ayında uygulanacak. Peki, ekim ayındaki ÖGG sınavı ne zaman?
ÖGG SINAVI NE ZAMAN?
Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi sınavı 20 Ekim 2024 tarihinde uygulanacak.
Yılın son ÖGG sınavı olan "Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi sınavı" ise 15 Aralık 2024 tarihinde uygulanacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Sınav
- Gündem
- Egm