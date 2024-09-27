Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi (ÖGG) sınavı ne zaman?

Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi (ÖGG) sınav tarihi belli oldu. EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) yayımladığı takvimle tüm ÖGG sınavlarının tarihlerine dair bilgilendirmede bulunmuştu. ÖGG sınavlarının son ikisinden biri Ekim ayında diğeri ise aralık ayında uygulanacak. Peki, ekim ayındaki ÖGG sınavı ne zaman?