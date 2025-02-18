Özel okul fahiş zammı iade edecek: 29 bin lirayı faiziyle iade et!

Ankara 'da, kızı ilkokul 2. sınıfa geçen baba Onuralp Öner, özel okulun eğitim ve yemek ücretine yaptığı zammı Çankaya Tüketici Hakem Heyeti’ne taşıdı. Öner, mayıs ayında yaptığı başvuruda özel okulun eğitim ücretine yüzde 65’ten, yemek ücretine de enflasyondan fazla zam yaptığını belirtti. Aradaki ücret farkının yasal faizi ile iadesini istedi. Başvuruya okuldan karşı bir yanıt gelmedi. Çankaya Tüketici Hakem Heyeti Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre Öner’in talebini haklı bularak kabul etti. Kararı tebliğ eden baba Öner, şimdi ücret iadesini bekliyor. Çankaya Tüketici Hakem Heyeti’nin belirlediği tutarı ilgili özel okul ödemezse karar icraya konularak tahsil edilebilecek.

"OLMASI GEREKEN KARAR VERİLMİŞ"



Tüketici Hakem Heyeti'nin kararını değerlendiren Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Bilinçli bir vatandaş hem çocuğumu okuttum hem de hakkımı yedirmem düşüncesini hakem heyetine başvuruyor. Şimdi hakem heyeti burada çok olağanüstü bir karar vermemiş aslında. Olması gereken doğru kararı vermiş. Fakat hakem heyetine müracaat az olduğu için ya da çok nadir olduğu için bu kararı çıkınca sevinebiliyoruz." diye konuştu.



Fahiş fiyatla karşı karşıya olan tüketicilerin izleyebileceği yolu anlatan Şahin, "Öncelikle tabii ki bu fahiş fiyat uygulayan firmayla bir yazışma yapılacak. Tüketici daha sonradan olumsuz bir cevap gelirse ya da cevap gelmezse miktarına göre hakem heyetine başvuracak ya da tüketici mahkemesine başvuracak" diye konuştu.