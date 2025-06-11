Özel okul fiyatları araba fiyatlarıyla yarışıyor

Bu okullara giden öğrenci sayısı ise yaklaşık 1 milyon 600 bin.

Türkiye'de yaklaşık 12 bin özel okul var

Ancak hazırlık sınıfı ve birinci sınıf için veliler okulun belirlediği zam oranıyla karşı karşıya kalıyor.

Ara sınıflarda uyulması gereken zam oranı en yüksek yüzde 54,8 olarak belirlendi.

SENELİK FİYATLAR OTOMOBİL FİYATLARINA DENK

Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin, okulların senelik ücretlerinin otomobil fiyatlarına denk geldiğini söyledi.

Senelik ücretlerin 2 milyon liraya yaklaştığını anlatan Gültekin, bu fiyatların 40-50 okulla sınırlı kaldığını belirterek, "Bu okulların da belirli bir zümresi var." şeklinde konuştu.

"YASAL ZORUNLULUK YOK"

Hazılık sınıfları ve birinci sınıflarda ücretlerin makul bir seviyede tutulmasına yönelik bir tavsiye kararı olduğunu anımsatan Gültekin, yasal bir zorunluluğun olmamasına da dikkat çekti.