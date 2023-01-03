Özel okul zam oranı ne kadar olacak?

Özel okullarına 2023'te ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. Yönetmeliğe göre, zam yapılabilecek en yüksek oran yüzde 105. Ancak bu rakam henüz kesinleşmedi. Milli Eğitim Bakanı Özer, zam oranını yarın duyuracaklarını açıkladı.

Özel okul zam oranı ne kadar olacak?

Yıllık enflasyonun belli olmasıyla gözler, özel okullar için belirlenecek zam oranına çevrildi.

Yönetmeliğe göre, ara sınıflara yapılacak zam oranı bir önceki yılın ortalama Yurt İçi ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalamasına artı eksi 5 eklenerek hesaplanıyor. Bu formüle göre, bu yıl zam oranı en yüksek yüzde 105 olabilir.

BAKAN ÖZER: YARIN DUYURACAĞIZ

Milli Bakanı Mahmut Özer konuyla ilgili olarak "Velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeni oranı yarın belirleyeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız" açıklaması yaptı.

Geçen yıl zam oranı yüzde 36 ile sınırlandırmıştı. 

Milli Eğitim Bakanı Özer, temsilcileri geçtiğimiz hafta toplantı yapmıştı. Toplantıda, özel okul temsilcileri bakana maliyet artışlarına ilişkin çalışma sunmuş, yönetmeliğin altında bir zam oranını sektörün kaldıramayacağını belirtmişlerdi.

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