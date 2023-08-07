Özel okul zammı eski hesaba döndü

Özel okul zamlarında, eski sisteme dönüldü.



Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle yapılacak artışlarla ilgili maddeden "Bakanlıkta belirlenen oranı aşmayacak şekilde" ifadesi çıkarıldı.

Eğitim Uzmanı Tolga Erdoğdu, "İki yıldır, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) özel okullardaki ücret artış oranına kendi karar veriyordu. Bunu da yönetmelikle düzenlemişti. Yeni kararla, eski düzen geri geliyor. ÜFE artı TÜFE'nin toplamının 2'ye bölünmesi, artı yüzde 5 artışla özel okul ücret oranları belirlenecek." açıklamasında bulundu.



Yeni dönemde artış oranı ancak bir önceki yılın ÜFE ve TÜFE'sinin ortalamasından 5 puan fazla olabilecek.

Erdoğdu, "50 bin liralık bir okulun şu anki fiyatının 112 bin TL olması gerekiyor. Yüzde 125'lik bir artış yapılmış. Eski yönetmelik olsaydı 50 bin tl'lik bir okul şu an 200 bin lira olması gerekiyordu." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, özel okul zamlarını 2021'de yüzde 36,

geçen yıl ise yüzde 65'le sınırlamıştı.

