Özel okullara denetim uyarısı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yeni mevzuat gereği "ücret tespiti" kapsamına alınan yemek, kıyafet ve kırtasiye hizmetleri için ödemelerin okulun kurumsal hesabına yatırılmasının zorunlu olduğu vurgulandı. Anlaşmaların üçüncü şahıslarla değil, kurum yönetimiyle yürütülmesi gerektiği belirtildi.



Açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği"nin 53. maddesine "ücret tespiti" başlığıyla eklenen yeni hükümle birlikte özel okullarda hizmet alımı veya benzeri yöntemlerle sunulan tüm hizmetlerin "ücret tespiti" kapsamına alındığının altı çizildi.



Yönetmeliğin 55. maddesine göre özel okulların eğitim ücretiyle birlikte "diğer hizmetler" karşılığında aldığı ücretlerin kurum adına açılan banka hesap numarasına yatırılmasının zorunlu hale getirildiği aktarıldı.



Açıklamada, özel okulların "hizmet alımı" yöntemiyle de olsa sundukları tüm hizmetler için mevzuata uygun şekilde ücret belirlemesi gerektiği, bu ücretlerin belirlenen süreler içinde ilan edilerek veliyle yapılan kayıt sözleşmelerinde belirtilmesinin zorunlu olduğu da ifade edildi.



Aynı kurucuya ait ya da marka lisansı yoluyla faaliyet gösteren okullarda yaygın şekilde kullanılan mal ve hizmetlerin, elektronik ticaret ortamı gibi yöntemlerle temin edilmesi halinde de bu kapsama girdiği ve ücret ilanı zorunluluğu bulunduğu aktarıldı.

