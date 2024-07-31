Özel Yetenek Sınavı (2024-ÖZYES) başvuruları başladı: ÖZYES başvurusu nasıl yapılır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamındaki Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (2024-ÖZYES) başvuruları başladı. Başvuruda bulunacak olan adaylar ise başvuruları nasıl ve nereden yapacaklarını merak ediyor. Peki, 2024 ÖZYES başvurusu nasıl yapılır?

Özel Yetenek Sınavı (2024-ÖZYES) başvuruları başladı: ÖZYES başvurusu nasıl yapılır?

2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla Başkanlığımızca merkezî 2024 Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) yapılacak.

ÖZYES BAŞVURU TARİHLERİ

Sınava başvurular 31 Temmuz-5 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

ÖZYES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, 31 Temmuz 2024 tarihinde saat 15.00'ten itibaren 'nin https://.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecektir.

işlemleri 5 Ağustos 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

ÖZYES BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

Öne Çıkan Video

İsmail Haniye bu binada mı öldürüldü?

EĞİTİM HABERLERİ

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM ALES/2 sonuç tarihi)

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM ALES/2 sonuç tarihi)

YÖKDİL sınav giriş yerleri açıklandı (2024 ÖSYM YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi sorgulama)

YÖKDİL sınav giriş yerleri açıklandı (2024 ÖSYM YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi sorgulama)

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? 2024 AÖF yaz okulu sınavları

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? 2024 AÖF yaz okulu sınavları

AÖL 3. dönem sınav sonuçları: Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 3. dönem sınav sonuçları: Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024-ÖZYES başvuruları ne zaman bitecek?

2024-ÖZYES başvuruları ne zaman bitecek?

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2024 ÖSYM YKS yerleştirme sonuçlarında

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2024 ÖSYM YKS yerleştirme sonuçlarında

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...