Özel Yetenek Sınavı (2024-ÖZYES) başvuruları ne zaman başlayacak? 2024-ÖZYES kılavuzu yayımlandı

2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamındaki Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (2024-ÖZYES) Kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Kılavuzda başvuru tarihlerine yer verildi. Peki, Özel Yetenek Sınavı (2024-ÖZYES) başvuruları ne zaman başlayacak?

Özel Yetenek Sınavı (2024-ÖZYES) başvuruları ne zaman başlayacak? 2024-ÖZYES kılavuzu yayımlandı


'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla Başkanlıkça merkezi ÖZYES yapılacak.

Özel Yetenek Sınavı (2024-ÖZYES) başvuruları ne zaman başlayacak? 2024-ÖZYES kılavuzu yayımlandı - 1

ÖZYES'E BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

ÖZYES'e başvurular 31 Temmuz-5 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak. Adaylar sınava başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla ’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecek ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabilecek. 

KİMLER ÖZYES'E BAŞVURU YAPABİLECEK?

2024-’ye giren ve hesaplanmış TYT puanı olan adaylardan 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor (spor bilimleri alanında veren) programlarında öğrenim görmek isteyen tüm adayların 2024-ÖZYES sınavına başvurmaları ve sınava girmeleri zorunludur.

Spor bilimleri alanında eğitim veren programlarda öğrenim görmek isteyen engelli adayların da 2024- ÖZYES’e başvurmaları ve sınava girmeleri zorunludur.

Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 5901
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar (Mavi Kart sahipleri) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu adaylar ve Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiş Türk soylular sınava başvurabilecekler ve yerleştirme işlemlerine
alınacaklardır.

Yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar sınava başvurabileceklerdir ancak bu adaylar, yükseköğretim programları tercih süreci başlamadan önce T.C. uyruğuna geçmedikleri takdirde, kılavuzda belirtilen yükseköğretim programları kontenjanlarına yerleştirilmeyeceklerdir.

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