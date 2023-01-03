Özel okul zam oranı ne kadar olacak? Bakan Özer'den açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde katıldığı bir açılış programında özel okulların ücret artışıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Özer, "2023 yılında özel okullara yapılacak zam oranı yarın açıklanacak. TEFE-TÜFE oranları bugün belli oldu. İnşallah yarın öğleden sonra özel eğitim kurumlarının tüm temsilcileriyle birlikte bir değerlendirme yapacağız. Sadece TEFE-TÜFE oranlarına bakmayacağız. Çünkü 2023 yılında enflasyonun düşme beklentisi çok yüksek. Velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeni oranı yarın belirleyeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız" dedi.

OKUL ÖNCESİNE ÜCRETSİZ YEMEK



Son 20 yılda eğitime verilen desteğe dikkat çeken Özer, "6 Şubat itibarıyla okul öncesindeki tüm çocuklarımıza hiçbir ayrım yapmadan ücretsiz yemek vereceğiz" dedi.

