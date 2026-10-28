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ÖZYES ek tercih ekranı erişime açıldı. 2026 ÖZYES ek tercihler nasıl yapılır?

28.10.2026 09:44

ÖZYES ek tercih ekranı erişime açıldı. 2026 ÖZYES ek tercihler nasıl yapılır?
Anadolu Ajansı

2026 ÖZYES ek tercihler başladı.

NTV.com.tr - Haber Merkezi
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Üniversitelerin Spor Bilimleri fakültelerine ve yüksekokullarına öğrenci seçmek için ÖSYM tarafından uygulanan ÖZYES için ek tercihler başladı.

2026 ÖZYES ek tercih işlemleri başladı. ÖZYES sınavından aldıkları puanlara göre ilk tercihlerinde bir bölüme yerleşemeyen öğrenciler, şanslarını ek tercih döneminde deneyecek. Peki, 2026 ÖZYES ek tercihler nasıl yapılır?

 

ÖZYES EK TERCİHLER BAŞLADI

 

2026 Özel Yetenek Sınavı (2026-ÖZYES) Ek Yerleştirme tercih işlemleri, bugün itibarıyla başladı.

 

Adaylar tercihlerini, 28 Ekim-4 Kasım 2026 tarihleri arasında yapabilecek.


ÖZYES EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
 

ÖZYES EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

 

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 28 Ekim 2026 tarihinde saat 09.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 4 Kasım 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.