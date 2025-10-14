ÖZYES ek tercih kılavuzu 2025 yayımlandı: ÖZYES ek tercihler nasıl yapılır?
Özel Yetenek Sınavı (2025-ÖZYES) ek tercih işlemleri, tercih döneminin başlamasını bekleyen adayların gündeminde yer alıyordu. ÖZYES ek tercih işlemleri bugün itibarıyla başladı. Üniversitelerin, spor, sanat, müzik ve güzel sanatlar gibi alanlarda eğitim veren bölümler için uygulanan ÖZYES sınavı sonrasında, adaylar aldıkları puanlara göre tercihlerini yapacak. Peki, 2025 ÖZYES tercihleri nasıl yapılır?
2025 Özel Yetenek Sınavı (2025-ÖZYES) ek yerleştirme tercih işlemleri, 14-20 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacak. Peki, ÖZYES ek tercihler nasıl yapılır?
2025 ÖZYES TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 14 Ekim 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.
Tercih işlemleri, 20 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
2025 ÖZYES EK TERCİHLERİ İÇİN TIKLAYIN
ÖZYES EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
- Ösym
- Ek Tercih
- Özyes