ÖZYES ek yerleştirme sonuçları sorgulama 2026. ÖZYES ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Ek tercih sürecinde boş kalan kontenjanlar için başvuruda bulunan binlerce sporcu adayın beklediği müjdeli haber geldi ve 2026-ÖZYES ek yerleştirme sonuçları açıklandı. İşte ÖZYES ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı.

2026 ÖZYES EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

2026 Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 12 Kasım 2026 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM ’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

EK YERLEŞTİRME KAYITLARI NE ZAMAN?

Ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.