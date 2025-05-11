ÖZYES ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimine göre ÖZYES tarihi

ÖZYES YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı 2025-ÖZYES'e başvurular 23.07.2025 - 28.07.2025 tarihleri arasında alınacak. Başvuru sürecini başarılı bir şekilde tamamlayan adylar ise temmuz ayında belirlenen tarihler arasında sınava katılacak. 2025 ÖZYES'e 13.08.2025 - 17.08.2025 tarihleri arasında katılım sağlanabilecek.



ÖZYES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Adaylar, başvurularını bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecek.

ÖZYES NEDİR?

ÖZYES (Özel Yetenek Sınavı), Türkiye'deki bazı üniversitelerde belirli bölümlere öğrenci alımı için uygulanan bir sınav sistemidir. Özellikle sanat, spor, müzik, güzel sanatlar, mimarlık ve benzeri alanlarda eğitim veren fakültelere başvuru yapmak isteyen öğrenciler için gereklidir.