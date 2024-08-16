ÖZYES sınav giriş belgeleri erişime açıldı (ÖSYM ÖZYES sınav yerleri sorgulama)

ÖZYES SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "2024 Özel Yetenek Sınavı’na (ÖZYES) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 16 Ağustos 2024 tarihinde saat 17.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.



DİKKAT!



2024 Özel Yetenek Sınavı’na (ÖZYES) başvuran adayların Sınava Giriş Belgesi’nde yazılı gün ve saatte sınav binasında hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınava Giriş Belgesi’nde yazılı gün ve saatte sınav binasında hazır bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.



Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.