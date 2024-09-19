ÖZYES sonuçları açıklandı (ÖZYES sonuç sorgulama)

2024-YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES): Sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, ÖZYES sınav sonuçlarına 19 Eylül 2024 tarihinde  ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

ÖZYES sonuçları açıklandı (ÖZYES sonuç sorgulama)

2024-YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES): Sınav Sonuç duyurusu geldi. resmi adresinden yapılan açıklamada ÖZYES sonuç duyurusu yapıldı.

ÖZYES SONUÇ SORGULAMA

ÖZYES sonuçları açıklandı (ÖZYES sonuç sorgulama) - 1

'den yapılan açıklamada; "2024-YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES): Açıklandı

2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla Başkanlığımızca merkezî olarak yapılan 2024 Özel Yetenek Sınavı’nın (ÖZYES) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 19 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."denildi.

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