ÖZYES sonuçları için geri sayım! ÖZYES sonuçları ne zaman açıklanacak?

Spor, sanat ve performans alanlarında eğitim veren yükseköğretim programlarına öğrenci alımında uygulanan bir değerlendirme sistemi olan ÖZYES için sonuç tarihi araştırılıyor. Sınava katılım sağlayan yüzlerce öğrenciye müjdeli haber ÖSYM tarafından verildi. ÖSYM, ÖZYES sonuçları için tarihi duyurdu.



ÖZYES HAKKINDA



ÖZYES, üniversitelerin Güzel Sanatlar, Spor Bilimleri, Müzik, Sahne Sanatları gibi özel yetenek gerektiren bölümlerine öğrenci kabulünde önemli bir aşama olarak öne çıkıyor. Adaylar hem teorik hem de uygulamalı aşamalardan geçiyor. Sınavın tamamlanmasının ardından ise gözler üniversiteler tarafından duyurulacak sonuç tarihlerine çevriliyor.



ÖZYES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi sonrasında ÖZYES sonuçları için tarih belli oldu.



Buna göre; Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçları 12 Eylül'de açıklanacak.

