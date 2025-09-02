ÖZYES sonuçları için geri sayım sürüyor: ÖSYM tarihi duyurdu

ÖZYES sonuç tarihi yayımlanan takvimle ilan edilmişti. ÖSYM , 2025 YKS kapsamındaki Spor Bilimleri Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçlarının 12 Eylül 2025 tarihinde yayımlanacağını açıkladı. Adaylar, sonuçlara T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) veya Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişebilecek.

ÖZYES NEDİR? ÖZYES PUANI NE İÇİN KULLANILIR?

ÖZYES (Özel Yetenek Sınavı), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında spor bilimleri fakülteleri veya bazı üniversitelerin özel yetenek isteyen programlarına öğrenci alımı için yapılan sınavdır.

ÖZYES puanı, TYT puanı ve ortaöğretim başarı puanı ile birlikte hesaplanır ve yerleştirmede kullanılır. Genellikle Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük, Spor Yöneticiliği gibi bölümlere girişte uygulanır.

ÖSYM tarafından merkezi sınav takvimi içinde organize edilir.



YKS’nin TYT (Temel Yeterlilik Testi) oturumuna ek olarak değerlendirmeye girer.



Adaylardan hem fiziksel performans (örneğin sürat, dayanıklılık, koordinasyon, branş testleri) hem de bazı teorik bilgiler ölçülür.