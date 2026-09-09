ÖZYES sonuçları sorgulama ekranı 2026: ÖZYES sınav sonuçları açıklandı, nasıl sorgulanır?

Sınava katılan binlerce sporcu adayı, ÖSYM ’nin dijital sistemleri üzerinden ÖZYES puanlarını ve yerleştirme sonuçlarını anlık olarak sorgulayabiliyor. İşte 2026 ÖZYES sonuçları sorgulama ekranı.

ÖZYES SONUÇLARI AÇIKLANDI

2026-2027 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla Başkanlığımızca merkezî olarak yapılan 2026 Özel Yetenek Sınavı’nın (2026-ÖZYES) değerlendirme işlemleri tamamlandı.



ÖZYES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



Adaylar, sınav sonuçlarına 09 Eylül 2026 tarihinde saat 11.15’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

2026 ÖZYES SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN