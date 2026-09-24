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ÖZYES tercih ekranı 2026: ÖSYM ÖZYES tercihleri başladı, nasıl yapılır?

24.09.2026 15:59

Son Güncelleme: 24.09.2026 16:00

ÖZYES tercih ekranı 2026: ÖSYM ÖZYES tercihleri başladı, nasıl yapılır?
Anadolu Ajansı
Aydın KayarEditör
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YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) tercih ekranı erişime açıldı. Adaylar tercihlerini ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden kolaylıkla yapabilecek.

2026-YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) için tercih işlemleri, 24-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.

 

ÖZYES TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

 

Adaylar, tercihlerini 24 Eylül 2026 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda bireysel olarak yapabilecek. 

Tercih işlemleri, 30 Eylül 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

Yerleştirme işleminde, 2026-ÖZYES Başvuru ve Tercih Kılavuzlarında yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

ÖZYES TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN