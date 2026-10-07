ÖZYES yerleştirme sonuçları sorguma 2026: YKS ÖZYES yerleştirme sonuçları açıklandı

2026 ÖSYM yerleştirme sonuçları, ÖSYM Başkanlığı tarafından erişime açıldı. Adaylar 12-16 Ekim tarihlerinde ÖZYES sonuçlarına göre üniversite kayıtlarını yapabilecek.

ÖZYES YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

2026 Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından 12-16 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacaktır. Adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye kayıt süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

ÖZYES YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 7 Ekim 2026 tarihinde saat 15.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

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