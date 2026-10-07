ÖZYES yerleştirme sonuçları sorguma 2026: YKS ÖZYES yerleştirme sonuçları açıklandı
07.10.2026 15:24
Son Güncelleme: 07.10.2026 15:27
ÖZYES yerleştirme sonuçları açıklandı
2026-YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına göre sonuç belgesine ÖSYM üzerinden erişebilecek.
2026 ÖSYM yerleştirme sonuçları, ÖSYM Başkanlığı tarafından erişime açıldı. Adaylar 12-16 Ekim tarihlerinde ÖZYES sonuçlarına göre üniversite kayıtlarını yapabilecek.
ÖZYES YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI
2026 Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından 12-16 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacaktır. Adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye kayıt süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.
ÖZYES YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 7 Ekim 2026 tarihinde saat 15.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.