Para karşılığı tez yazan 17 internet sitesine suç duyurusu

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) para karşı tez yazan siteler hakkında suç duyurusunda bulundu.

YÖK yetkilileri, Cimer ve çeşitli ihbar kanalları üzerinden gelen şikayetler doğrultusunda suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre şu ana kadar suç duyurusu yapılan yalnızca bir site hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılğa teşebbüs" suçundan kamu davası açıldı.

'DELİL YETERSİZLİĞİNDEN SÜREÇ İLERLEMEDİ'

Yetkililer, tez yazdıran ve para karşılığı bu işi yapanlar arasındaki gizliliğe dikkat çektiler.

Bu nedenle suç duyurularına rağmen "delil yetersizliğinden" sürecin ilerlemediğini söylediler.

