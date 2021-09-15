Pedagojik formasyon başvuruları ne zaman başlıyor?

Geçtiğimiz günlerce öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvuru yapabileceği açıklanmıştı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: "YÖK ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 'Eğitimde İşbirliği Protokolü' güncellenmekte olup 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifika Programı, ilgili usul ve esaslar çerçevesinde yeniden başlatılacaktır. Önümüzdeki günlerde programa ilişkin ayrıntılı açıklama yapılacaktır."

PEDAGOJİK FORMASYON BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Pedagojik formasyon eğitimi, bu yıl itibariyle yükseköğretim kurumlarında yüksek lisans programı olarak verilecek.

Öğretmen adayları bu eğitimi aldıktan sonra atanma hakkı elde edecek. MEB'in yaptığı açıklamaya göre programa başvurular ekim ayında alınacak.

PEDAGOJİK FORMASYON BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğinde açılacak olan Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, eğitim fakültesinden mezun olmayan ve öğretmen olmak isteyen adaylara veriliyor.

PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR?



Pedagojik formasyon, akademik tanımların, öğrenmeye açık bireylerin algılayabileceği dilde, farklı şekillerde anlatılabilmesi için alınan bir çeşit formasyon eğitimi. Üniversitelerin fen-edebiyat fakültelerindeki herhangi bir bölümden alınmış eğitimden sonra, o bölüm mezunlarının öğretmenlik yapabilmesi için tasarlanmıştır. Sınıf yönetimi, öğretmenlik mesleğine giriş gibi derslerden oluşmaktadır.