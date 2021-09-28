Pedagojik formasyon güncellendi, YÖK yeni usul ve esasları onayladı

ntv.com.tr 28.09.2021 - 11:18 | Son Güncelleme : 28.09.2021 - 12:23
Pedagojik Formasyon Eğitimine ilişkin çerçeve usul ve esaslar güncellenerek yürürlüğe girdi.
Açıklamayı, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Twitter hesabından yaptı.
Özvar, usul ve esasların YÖK tarafından onaylanaran yürürlüğe girdiğini belirtti.
Bu kapsamda YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki iş birliği protokolü güncellenerek yeniden imzalandı.
Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönergede”de güncellemeler yapıldı.
"Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları"nda belirlenen yeni usul ve esasların, üniversite senatolarının belirlediği kriterler, üniversitelerin fiziki alt yapısı, öğretim üyesi yeterliliği gibi hususların göz önünde bulundurularak güncellendiği belirtildi.
Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar için tıklayın