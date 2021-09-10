Pedagojik Formasyon nedir, hangi bölümler alabilir?

Yükseköğretim Kurulu tarafından pedagojik formasyon eğitiminin yeniden başlayacağının duyurulması ile birlikte öğrenciler, "pedagojik formasyon nedir, hangi bölümler alabilir?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte ayrıntılar...

10.09.2021 - 12:44

Pedagojik Formasyon nedir, hangi bölümler alabilir?

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Pedagojik formasyon yüksek lisans programı olacak

Pedagojik formasyon yüksek lisans programı olacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı'nın yeniden başlatılacağını duyurdu.

YÖK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yükseköğretim Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 'Eğitimde İş Birliği Protokolü' güncellenmekte olup, 2021 - 2022 eğitim öğretim yılından itibaren 'Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı', ilgili usul ve esaslar çerçevesinde yeniden başlatılacaktır.

Yapılan açıklamanın ardından, pedagojik formasyon ile ilgili ayrıntılar merak edilmeye başlandı.

PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR?

Pedagojik formasyon, akademik tanımların, öğrenmeye açık bireylerin algılayabileceği dilde, farklı şekillerde anlatılabilmesi için alınan bir çeşit formasyon eğitimi. Üniversitelerin fen-edebiyat fakültelerindeki herhangi bir bölümden alınmış eğitimden sonra, o bölüm mezunlarının öğretmenlik yapabilmesi için tasarlanmıştır. Sınıf yönetimi, öğretmenlik mesleğine giriş gibi derslerden oluşmaktadır.

Yükseköğretim Kurumu, 2010-2011 yılından itibaren bu öğretmenlik eğitimini Tezsiz Yüksek Lisans adı altından çıkarıp Pedagojik formasyon eğitimi olarak değiştirmiştir. Eskiden ALES notuna göre sıralama yapılırken 2010-2011 yılından itibaren diploma not ortalamasına göre sıralama yapılmakta ve üniversiteler bu ortalamalara göre öğrenci almaktadırlar.

Pedagojik formasyon, pedagoji biliminde eğitim pedagojisi ile ilgili bilgilerin verilmesini kapsar.


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