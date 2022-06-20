Pedagojik formasyon nedir, kimlere verilir? (Pedagojik formasyon kalktı mı?)

YÖK, 2021 - 2022 eğitim öğretim yılından itibaren 'Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı'nın yeniden başlatılacağını duyurmuştu.

Danıştay'ın Pedagojik Formasyon kararını yürütme kararı aldığı iddia edildi. Ancak resmi kanallardan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR?



Pedagojik formasyon, akademik tanımların, öğrenmeye açık bireylerin algılayabileceği dilde, farklı şekillerde anlatılabilmesi için alınan bir çeşit formasyon eğitimi. Üniversitelerin fen-edebiyat fakültelerindeki herhangi bir bölümden alınmış eğitimden sonra, o bölüm mezunlarının öğretmenlik yapabilmesi için tasarlanmıştır. Sınıf yönetimi, öğretmenlik mesleğine giriş gibi derslerden oluşmaktadır.



Yükseköğretim Kurumu, 2010-2011 yılından itibaren bu öğretmenlik eğitimini Tezsiz Yüksek Lisans adı altından çıkarıp Pedagojik formasyon eğitimi olarak değiştirmiştir. Eskiden ALES notuna göre sıralama yapılırken 2010-2011 yılından itibaren diploma not ortalamasına göre sıralama yapılmakta ve üniversiteler bu ortalamalara göre öğrenci almaktadırlar.



Pedagojik formasyon, pedagoji biliminde eğitim pedagojisi ile ilgili bilgilerin verilmesini kapsar.

PEDAGOJİK FORMASYON KİMLERE VERİLİYOR?



Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğinde açılacak olan Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, eğitim fakültesinden mezun olmayan ve öğretmen olmak isteyen adaylara veriliyor.