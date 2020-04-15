Pik yapmak ne anlama geliyor?

Corona virüsün tüm dünyada etkisi devam ediyor. Türkiye'de de yeni tip corona virüsle önlemler devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün Türkiye'de corona virüse ilişkin güncel verileri paylaşıyor.

Bakan Koca 14 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Bugünkü test sayımız 33 bin 70 oldu. Test sayısında bu hafta hedefimiz olan 30 bini aşmış olduk. Test sonucu pozitif olan son 24 saatte 4 bin 62 vakamız olmuştur. Böylece toplamda vaka sayımız 65 bin 111'e ulaştı. Bugün vefat eden 107 vatandaşımızla birlikte kayıp sayımız 1403'ü buldu. 842 hastamız da iyileşmiş oldu" dedi.

Öte yandan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'de yoğun bakımdaki ve entübe edilen hasta sayısında duraklamaya, stabilleşmeye girildiğini çok net görüyoruz. Sosyal medyada 0,21 oranından bahsediliyor. Çünkü Türkiye, artık artış hızının azaldığı, pik yapmaya doğru gittiği, vaka artış ve ölüm artış hızının duraklamaya girdiği, önümüzdeki dönemde bu pikle birlikte plato çizme dönemine geldiği için oran, ikili rakam olunca birbirine çok yakın. Üçlü, dörtlü rakam olduğunda farklılıklar görülmüş olur. Ölüm oranı düştüğünde bu tablonun farklılaştığını net görürüz. Erken dönemde 1,3'lerden 2,1'lere geldiğini görmüş oluyoruz. Çünkü artık burada bir duraklama, stabilleşme dönemine piki yakalama dönemine girdiğini görüyoruz."



PİK YAPMAK NEDİR?

Sağlık Bakanı Koca'nın bu açıklamasından sonra Google'da "Pik yapmak" nedir sorgusu gündeme geldi.

TDK'ya göre "pik" kelimesinin çeşitli anlamları olmakla birlikte Koca'nın açıklamalarında "pik yapmak" zirve, doruğa ulaşmak, doruk, en üst sınır, rekor düzeyi, en yoğun, tavan yapmak gibi anlamlar taşıyor.

Corona virüsü vakalarında hastalığın en üst sınırı yani zirve noktasını görmesi pik noktası olarak adlandırılıyor.

CORONA VİRÜS AŞISINDA UMUT VEREN GELİŞME