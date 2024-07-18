PMYO başvuruları ne zaman başlayacak? 2024 PMYO başvurularında son durum

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih kılavuzu da adayların erişimine açıldı. Sonuçların ilanı ile 2024 PMYO polis alımları gündeme geldi. Peki, 2024 PMYO başvurusu ne zaman başlayacak?

PMYO başvuruları ne zaman başlayacak? 2024 PMYO başvurularında son durum

PMYO polis alımları, sonuçlarının ilanının ardından polisllik mesleği hayali kuran binlerce gencin araştırdığı konu oldu. Geçen senelerde YKS sonuçlarının ardından PMYO polis alımına dair detaylar da netlik kazanıyordu. Tüm gözler şimdi 2024 PMYO alımı başvuru takviminde. İşte, alımında son gelişmeler...

PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2024-2025 -öğretim yılı için öğrenci alımının detayları henüz belli olmadı.

Geçtiğimiz sene başvurular; 31 Temmuz-9 Ağustos 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılmıştı.

Söz konusu başvuru takvimi netleştiğinde haberimizde yer vereceğiz.

PMYO BAŞVURU TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

PMYO başvurusu taban puanları da netlik kazanmadı.

Geçen sene ise ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında; TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak şartı aranıyordu.

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