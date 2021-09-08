PMYO mülakatları ne zaman? (PMYO sınav giriş belgesi sorgulama)

3-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında başvuruları tamamlanan PMYO alımında fiziki yeterlilik sınav talimatı ile sınav yeri ve tarihleri yayınlandı.

Başvuran adaylar, sınav merkezlerini ve sınav saatini, www.pa.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile sorgulayabilecekler.

Belirlenen sınav tarihinde adaylar, sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavına tabi olacaklar.

POLİSLİK 2021 FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI NASIL OLACAK?



2021 PMYO fiziki mülakat sınavı, 29 metre uzunluğunda ve ağırlıkların başındaki duba ile takla minderinin başındaki duba arası 14 metre eninde, takla atma minderinin başındaki duba ile bitiriş çizgisine kadar 29 metre uzunluğunda toplam 7 istasyon ile 72 metre uzunluğundaki parkurdan oluşacak.

Fiziksel yeterlilik sınavından başarılı olan adaylar bir sonraki sınav günü mülakat sınavına katılacaklardır.



Sınav sonuçları sınav işlemleri sona erdikten sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacak.

Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekiyor.