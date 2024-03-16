Polis Akademisi Başkanlığı 8. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi Yazılı Sınavı ne zaman?

SINAV MERKEZLERİ



Sınav; Adana, Ankara, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Samsun illerinde tek oturum hâlinde gerçekleştirilecektir.



SINAVA GİRERKEN GEREKLİ BELGELER



Adaylar sınav giriş belgelerini, 12/04/2024 tarihinden itibaren e-devlet şifreleri ile kimlik doğrulama uygulamasıyla http://www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.

Adaylar; sınava, sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi,ngeçerlik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Adaylar; nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, barkodlu/karekodlu T.C. geçici kimlik belgesi ile sınava alınabilecektir.



Evlilik, boşanma, mahkeme kararı vb. nedenlerle soyadı değişikliği olan adayların geçerli kimlik belgesinde yer alan kimlik numaraları kontrol edilir, giriş belgesindeki kimlik numarası ile aynı ise kimlik belgesi geçerli kabul edilir.

