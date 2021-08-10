Polis Akademisi Başkanlığına bağlı PMYO başvuruları ne zaman başlıyor?

Geçtiğimiz gün Polis Akademisi Başkanlığının Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre adayların, 13-27 Ağustos tarihleri arasında "www.pa.edu.tr" adresine, e-devlet şifrelerini girerek başvuru yapabileceği bildirilmişti.

PMYO BAŞVURULARI İÇİN TABAN PUAN KAÇ?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az 250 ham taban puan ve üzeri puan alanlar, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az 200 ham taban puan ve üzeri puan almış olmak.

Sınavlarda başarılı olup Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim-öğretim görecek ve eğitim sonunda başarılı olacak adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinde ilan edilecek.