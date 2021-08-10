Polis Akademisi Başkanlığına bağlı PMYO başvuruları ne zaman başlıyor?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için 2 bini erkek, 500'ü kadın 2 bin 500 öğrenci alınacağı duyuruldu. Bu haberin ardından adaylar 2021-2022 PMYO başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

ntv.com.tr 10.08.2021 - 12:08 | Son Güncelleme : 10.08.2021 - 12:37

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı PMYO başvuruları ne zaman başlıyor?

İlişkili Haberler

2021 Öğretmen özür grubu yer değiştirme başvuruları başladı

2021 Öğretmen özür grubu yer değiştirme başvuruları başladı

YKS tercihleri ne zaman sona erecek?

YKS tercihleri ne zaman sona erecek?

Geçtiğimiz gün Polis Akademisi Başkanlığının Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre adayların, 13-27 Ağustos tarihleri arasında "www.pa.edu.tr" adresine, e-devlet şifrelerini girerek başvuru yapabileceği bildirilmişti.

PMYO BAŞVURULARI İÇİN TABAN PUAN KAÇ?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az 250 ham taban puan ve üzeri puan alanlar, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az 200 ham taban puan ve üzeri puan almış olmak. 

Sınavlarda başarılı olup Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim-öğretim görecek ve eğitim sonunda başarılı olacak adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinde ilan edilecek.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...