Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 10 bin öğrenci alınacak

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 10 bin öğrenci alımı yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2021 ve 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) birinden P3 puan türünden en az 60, ön lisans mezunları için yapılan 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 65 ve üzeri puan alanlardan yönetmeliğe uygun adaylar arasından lisans mezunu 6 bin 800 erkek, 1200 kadın ve ön lisans mezunu 1700 erkek ile 300 kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrenci alınacak.



Adaylar 1-19 Mayıs tarihleri arasında "www.pa.edu.tr" adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabilecek.

Polis Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adaylar polis memuru olarak atanacak.