Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) gerçekleşmesinin ardından polislik hayali kuran adayların gözü PMYO 2019 sonuçlarına çevirilmişti. Sonuçlar ise Polis Akademisi resmi internet sayfasından duyuruldu.

Polis Akademisi'nden yapılan açıklamada,

''2019 yılı PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.



Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir'' şeklinde duyuruldu.

Polis Meslek Yüksekokulu eğitim süresi 2 sene olup, öğrencilerin eğitim masrafları devlet tarafından karşılanmaktadır.

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