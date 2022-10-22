Polislik KPSS taban ve tavan puanları kaç? Polislik KPSS puan türü nedir? (2022 KPSS taban ve tavan puanları)

Kamu Persone Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gündeme tercih işlemleri gelmeye başladı. KPSS sınavının ardından P1, P2 ve P3 puan türüne göre tercih yapacak adaylar, polislik bölümünün hangi puan türünde olduğu ve polislik taban puanlarını araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar.



POLİSLİK KPSS LİSANS PUAN TÜRÜ NEDİR?



Polis adayları, KPSS lisans sonuçları sayfasında P3 puan türüne odaklanacak. Polis alımı başvurularında kullanılacak puan türü P3 olacak.



KPSS P3 PUAN TÜRÜ NEDİR?



KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.



KPSS P3 puanının hesaplanmasında;



Genel Yetenek yüzde 50,



Genel Kültür yüzde 50 ağırlığa sahiptir.



Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için 'çift' Yıllarda KPSS lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. 'Tek' yıllarda yapılan KPSS lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.

POLİSLİK KPSS PUANI KAÇ?



Polis alımına başvuruda bulunacak adaylar, polislik KPSS taban puanlarını araştırmaya başladı.

Polislik KPSS başvurusunda bulunmak için baraj puanı 60 olarak belirlenmiş durumda.