POMEM 28. dönem mülakat sınav yeri ve tarihleri açıklandı

POMEM 28. dönem fiziki parkur aşamasının tamamlanmasının ardından, mülakat sınavına katılacak adayların sınav yeri ve tarihleri açıklandı. Peki 28. Dönem POMEM mülakatları ne zaman, sınav yeri ve tarihleri nasıl öğrenilir?

Haberler - ntv.com.tr 04.03.2022 - 09:54 | Son Güncelleme : 04.03.2022 - 10:24

POMEM 28. dönem mülakat sınav yeri ve tarihleri açıklandı

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Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda, 28. Dönem POMEM mülakat sınavına katılacak adayların sınav yeri ve tarihlerinin açıklandığı bildirildi.

28. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, mülakat sınavı aşamasına katılacak olan adaylar sınav yerlerini ve tarihlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecekler.

28. Dönem POMEM mülakat sınavı giriş belgeleri T.C kimlik numaraları ile alınacak. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecek. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların, sınav merkezine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekir.

28. DÖNEM POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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