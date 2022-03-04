POMEM 28. dönem mülakat sınav yeri ve tarihleri açıklandı

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Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda, 28. Dönem POMEM mülakat sınavına katılacak adayların sınav yeri ve tarihlerinin açıklandığı bildirildi.

28. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, mülakat sınavı aşamasına katılacak olan adaylar sınav yerlerini ve tarihlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecekler.

28. Dönem POMEM mülakat sınavı giriş belgeleri T.C kimlik numaraları ile alınacak. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecek. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.



Adayların, sınav merkezine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekir.

28. DÖNEM POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ